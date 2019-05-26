موعد أذان الفجر ومواقيت الصلاة يوم 21 رمضان

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

يرفع أذان الفجر في مكة المكرمة يوم 21 رمضان عند الساعة 04:14 صباحًا، في حين يرفع في المدينة المنورة عند الساعة 04:05، وفي الرياض عند الساعة 03:37.

أما أذان المغرب يوم 21 رمضان فيرفع في مكة المكرمة عند الساعة 06:57، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 07:04؛ بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:36، فيما سيكون عند الساعة 06:41 في مدينة أبها، وعند الساعة 06:50 في بُريدة.

وسيكون أهالي منطقة تبوك هم آخر الصائمين الذين يُفطرون اليوم في المملكة؛ حيث يؤذن لصلاة المغرب 21 رمضان عند الساعة 07:24، ويسبقهم أهالي سكاكا؛ حيث يُرفع أذان المغرب عند الساعة 07:13 مساء.

أما أول أهالي المملكة الذين يفطرون اليوم فسيكونون في الدمام؛ حيث يرفع أذان المغرب عند الساعة 06:26 مساء، يليهم أهالي نجران؛ حيث يكون موعد الإفطار عند الساعة 06:33.