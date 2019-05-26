شاهد .. جريمة بشعة .. لص يسرق سيارة ويدهس مالكها في الرياض

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

في جريمة بشعة لم يراع مرتكبها حرمة الشهر الكريم، قام لص، اليوم بسرقة سيارة، ودهس مالكها حين حاول اللحاق به وإنقاذ سيارته من السرقة.

و نشر الحساب الرسمي لطرق الرياض على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يبين الجريمة ويظهر المقطع سيارة واقفة بينما يأتي اللص و يفتح بابها عندها يظهر شخص مهرولا لإنقاذ سيارته فما كان من أمر السارق إلا و انطلق بالسيارة فوق الرصيف بسرعة جنونية ليسقط صاحبها ويدهسه و يمشي بالسيارة بعيدا.

وغرد الحساب الرسمي لطرق الرياض قائلا: “سرقة سيارة اليوم في أحد أحياء شرق الرياض. السارق الذي لم يراع حُرمة الشهر الفضيل قام بدهس مالك المركبة عندما حاول اللحاق به. قريباً بإذن الله يتم القبض عليه من قبل الجهات الأمنية.