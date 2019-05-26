السعودية | صورة مؤثرة للممثل السعودي خالد سامي من العناية المركزة

شكرا لقرائتكم صورة مؤثرة للممثل السعودي خالد سامي من العناية المركزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرقد على السرير الأبيض الممثل السعودي خالد سامي بعد تعرضه لأزمة صحية. فيما تناقل محبو الفنان صورة مؤثرة له في العناية المركزة تحت الأجهزة الطبية بأحد مستشفيات جدة.

في حين غاب الفنان الذي يعد واحداً من نجوم الدراما المحلية عن الحركة الإنتاجية منذ سنوات واكتفى في الأعوام الأخيرة بالظهور المحدود في عدد من المسلسلات الرمضانية.

ويعد خالد سامي الذي قدم عدد من الشخصيات التي أحبها الجمهور مثل "أبو رويشد" و"أبو العصافير" أحد الممثلين السعوديين الذين شاركوا في الدراما المصرية منتجاً وممثلاً.

وهو حاصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة "كلورادو" بأميركا ، ويعتبر من نجوم الحركة الفنية السعودية في الدراما والإنتاج، وأحد نجوم مسرحيتي " تحت الكراسي" و"عويس التاسع عشر" في الثمانينات التي شاركت في عدد من المهرجانات.