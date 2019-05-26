، في بادرة إنسانية.. "كفيف" يتبرع بالدم للمرضى ومصابي الحوادث المرورية ،

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في موقف إنساني بادر المواطن صالح العمري من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف البصر) بالمشاركة والتبرع بالدم رغم ظروفه الصحية؛ وهو ما يدل على المواطنة الصالحة.
جاء ذلك خلال حملة التبرع بالدم التي نظمها فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بعسير، بالتنسيق مع إدارة المختبرات وبنوك الدم، ضمن برامج السلام التي تندرج تحت الشراكات المجتمعية، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها، وشارك فيها مواطنون ومقيمون، واستمرت ثلاثة أيام متواصلة، وشهدت نجاحًا وإقبالاً كبيرَيْن من مرتادي المركز الذين يؤمنون بالدور الاجتماعي في مثل هذه المبادرات.
وكرم مشرف السلام السعودي بالقسم الرجالي بعسير صالح آل هاشم نيابة عن قيادة السلام المواطن الكفيف على ما قام به.
وأكدت قيادة السلام السعودي للبحث والإنقاذ ضرورة استمرار مثل هذه الحملات التي يُعتزم تنظيمها في العديد من مناطق السعودية نظرًا لحاجة المستشفيات ومرضى الدم ومصابي الحوادث.
وشارك في الإشراف على الحملة مشرفة القسم النسائي بالسلام السعودي ليلى الشمراني.
في بادرة إنسانية.. "كفيف" يتبرع بالدم للمرضى ومصابي الحوادث المروريةمحمد طيران الخليج 365 2019-05-26
في موقف إنساني بادر المواطن صالح العمري من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف البصر) بالمشاركة والتبرع بالدم رغم ظروفه الصحية؛ وهو ما يدل على المواطنة الصالحة.
جاء ذلك خلال حملة التبرع بالدم التي نظمها فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بعسير، بالتنسيق مع إدارة المختبرات وبنوك الدم، ضمن برامج السلام التي تندرج تحت الشراكات المجتمعية، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها، وشارك فيها مواطنون ومقيمون، واستمرت ثلاثة أيام متواصلة، وشهدت نجاحًا وإقبالاً كبيرَيْن من مرتادي المركز الذين يؤمنون بالدور الاجتماعي في مثل هذه المبادرات.
وكرم مشرف السلام السعودي بالقسم الرجالي بعسير صالح آل هاشم نيابة عن قيادة السلام المواطن الكفيف على ما قام به.
وأكدت قيادة السلام السعودي للبحث والإنقاذ ضرورة استمرار مثل هذه الحملات التي يُعتزم تنظيمها في العديد من مناطق السعودية نظرًا لحاجة المستشفيات ومرضى الدم ومصابي الحوادث.
وشارك في الإشراف على الحملة مشرفة القسم النسائي بالسلام السعودي ليلى الشمراني.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
02:22 AM
خلال حملة للتبرع بالدم في عسير.. وشهدت نجاحًا وإقبالاً كبيرَيْن
في موقف إنساني بادر المواطن صالح العمري من ذوي الاحتياجات الخاصة (كفيف البصر) بالمشاركة والتبرع بالدم رغم ظروفه الصحية؛ وهو ما يدل على المواطنة الصالحة.
جاء ذلك خلال حملة التبرع بالدم التي نظمها فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ بعسير، بالتنسيق مع إدارة المختبرات وبنوك الدم، ضمن برامج السلام التي تندرج تحت الشراكات المجتمعية، وذلك بمجمع الراشد مول في مدينة أبها، وشارك فيها مواطنون ومقيمون، واستمرت ثلاثة أيام متواصلة، وشهدت نجاحًا وإقبالاً كبيرَيْن من مرتادي المركز الذين يؤمنون بالدور الاجتماعي في مثل هذه المبادرات.
وكرم مشرف السلام السعودي بالقسم الرجالي بعسير صالح آل هاشم نيابة عن قيادة السلام المواطن الكفيف على ما قام به.
وأكدت قيادة السلام السعودي للبحث والإنقاذ ضرورة استمرار مثل هذه الحملات التي يُعتزم تنظيمها في العديد من مناطق السعودية نظرًا لحاجة المستشفيات ومرضى الدم ومصابي الحوادث.
وشارك في الإشراف على الحملة مشرفة القسم النسائي بالسلام السعودي ليلى الشمراني.
، في بادرة إنسانية.. "كفيف" يتبرع بالدم للمرضى ومصابي الحوادث المرورية ،
المصدر : الخليج 365
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