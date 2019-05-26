محمد بن مسعود - الدمام - ازدانت وارتدت حلة خضراء فاتنة.. وعدسة "الخليج 365" رصدت سحرها ازدانت طبيعة جبال محافظة العيدابي شرق جازان، وارتدت حلة خضراء فاتنة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة الجبلية خلال الأيام الماضية. فيما رصدت عدسة مصور فوتوغرافي ذلك الجَمال. ورصدت عدسة المصور سليمان الغزواني صورًا بانت فيها معالم من جمال الطبيعة في جبل صماد ووادي جبحا ببلغازي، وهي من المواقع الجميلة في محافظة العيدابي الواقعة شرق منطقة جازان. هكذا بدت جبال العيدابي بعد الأمطار.. شاهد لوحات جمالية من الطبيعة محمد المواسي الخليج 365 2019-05-26 ازدانت طبيعة جبال محافظة العيدابي شرق جازان، وارتدت حلة خضراء فاتنة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة الجبلية خلال الأيام الماضية. فيما رصدت عدسة مصور فوتوغرافي ذلك الجَمال. Advertisements ورصدت عدسة المصور سليمان الغزواني صورًا بانت فيها معالم من جمال الطبيعة في جبل صماد ووادي جبحا ببلغازي، وهي من المواقع الجميلة في محافظة العيدابي الواقعة شرق منطقة جازان. 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 01:43 AM ازدانت وارتدت حلة خضراء فاتنة.. وعدسة "الخليج 365" رصدت سحرها ازدانت وارتدت حلة خضراء فاتنة.. وعدسة "الخليج 365" رصدت سحرها ازدانت طبيعة جبال محافظة العيدابي شرق جازان، وارتدت حلة خضراء فاتنة بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة الجبلية خلال الأيام الماضية. فيما رصدت عدسة مصور فوتوغرافي ذلك الجَمال. ورصدت عدسة المصور سليمان الغزواني صورًا بانت فيها معالم من جمال الطبيعة في جبل صماد ووادي جبحا ببلغازي، وهي من المواقع الجميلة في محافظة العيدابي الواقعة شرق منطقة جازان. ، هكذا بدت جبال العيدابي بعد الأمطار.. شاهد لوحات جمالية من الطبيعة ،

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