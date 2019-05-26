، عسير.. الأمطار تواصل الهطول.. و"المدني" ينقذ 3 أشخاص احتجزتهم السيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الصحة" تحذِّر مرضى الربو وتؤكد أهمية تجنب عبور الأودية ومجاري المياه

تمكنت فِرق الدفاع المدني بظهران الجنوب من إنقاذ ثلاثة أشخاص بعد أن احتجزتهم السيول في حالتين مختلفتين.

وتفصيلاً، باشر مدني ظهران الجنوب مساء اليوم السبت بلاغًا عن احتجاز شخصَيْن سعوديَّيْن داخل مركبة من طراز جيب تويوتا في سيل بوادي العرق بالمحافظة، وقامت باستخراجهما من مياه السيل وهما بصحة جيدة.

وفي حالة أخرى تمكنت فرق الدفاع المدني أيضًا من إنقاذ مقيم من جنسية عربية، جرفته السيول بأحد أودية ظهران الجنوب، وجرى استخراجه دون أن يُصاب بأذى.

وأمام هذا دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير على لسان متحدثها الرسمي العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من جراء الأجواء الماطرة المستمرة التي تشهدها منطقة عسير حاليًا، مع أهمية تجنب محاولات عبور الأودية ومجاري المياه، والبقاء بأماكن آمنة حال هطول المطر.

وكان عدد من المواطنين والمقيمين قد تعرضوا لجرف السيول أثناء مغامراتهم بعبور الأودية.

من جهة أخرى، دعت صحة عسير مرضى الربو بشكل خاص إلى أهمية تجنب المطر والهواء البارد قدر الإمكان؛ لأنهما من مهيجات الربو، مع أهمية تغطية الرأس والأنف والفم عند الاضطرار للخروج، وحمل البخاح الإسعافي، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ عند عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو حدوث ازرقاق في الأطراف والشفتين واللسان.