توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني استمرار الحالة الماطرة على مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان ثم تمتد نواحي الشمالية خلال “٤٨” ساعة القادمة. وقال عبر حسابه في تويتر: لازالت الحالة الممطرة مستمرة على مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان، ثم تمتد نواحي الشمالية خلال “٤٨” ساعة القادمة بإذن الله، فرصة السيول وجريان الأودية واردة على مناطق الباحة والطائف وعسير ونجران وجازان! ابتعدوا عن الأودية وارفعوا الحلال عن المنخفضات فيها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني”: أمطار وسيول بهذه المناطق ابتعدوا عن الأودية وارفعوا الحلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.