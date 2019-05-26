تنبيه متقدم لـ”جازان”: أمطار غزيرة تتواصل للمساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا لمنطقة جازان عن حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية وتؤدي إلى تساقط البرد.
بدأت الحالة الساعة الثالثة ظهرًا وتتواصل حتى الساعة الحادية عشرة ونصف ليلاً، وتشمل محافظة أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال والعارضة وبيش وصامطة وفيفا وهروب.
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