أمانة المدينة: إغلاق «بدروم سكني» يُستخدم في تحضير وجبات الإفطار

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إغلاق بدروم سكني، كان يُستخدم في تخزين وتحضير وجبات الإفطار للصائمين.

وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أن أمانة منطقة المدينة المنورة، وبالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة، نجحت في ضبط وإغلاق سكن عمال داخل بدروم، كان يُستخدم في تخزين وتحضير وجبات إفطار الصائم.

وأكدت الوزارة، أن الحملة على سكن العمال، قامت بإتلاف 300 وجبة جاهزة ومعدة للتوزيع قبل آذان المغرب، فيما تمت إحالة العمالة المخالفة للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم.

وفي سياق ذي صلة، واصلت بلدية المعابدة الفرعية في مكة المكرمة، جولاتها الرقابية على المخابز ومعامل الحلوى، ضمن حملة الرقابة البلدية، وأغلقت معمل حلويات مخالفًا للاشتراطات الصحية، مع مصادرة وإتلاف المضبوطات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، كما رصدت بلدية العمرة الفرعية، عددًا من المخالفات البلدية الصحية، في المطاعم، وأغلقت مطعم بنطاق حي العمرة، وطبقت بشأنه لائحة الجزاءات والغرامات.

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وفي نطاق بلدية جنوب مكة الفرعية، تم مصادرة وإتلاف ٥٠ كيلوجرامًا من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على أحد مطابخ الإعاشة لسوء التخزين والحفظ.

وواصلت بلدية محافظة بحرة الفرعية حملاتها الرقابية على أماكن بيع وتداول المواد الغذائية، وأغلقت ثلاث محلات وطبقت بشأنها لائحة الجزاءات والغرامات، فيما رصدت بلدية الشرائع الفرعية عددًا من المخالفات الصحية على المخابز، واغلقت أحدها لوجود مخالفات بشأنه، بينما كثفت بلدية المسفلة الفرعية أعمالها الرقابية على أماكن بيع وتداول الموادّ الغذائية، وأغلقت ثلاث بقالات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية.

وصادرت بلدية العزيزية الفرعية ٨٦ كجم من العجين غير الصالح للاستهلاك الآدمي بأحد المطاعم المخالفة، وأتلفتها وطبقت الإجراءات والأنظمة البلدية المتبعة.

ويأتي ذلك ضمن جهود البلديات الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث تقوم بجولاتها التفتيشية، ضمن أعمال الحملة الرقابية بالتعاون مع الإدارة العامّة لصحّة البيئة، على المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة؛ لضبط أي مخالفة صحية ورصد المنشآت الغذائية المخالفة بنطاق البلديات الفرعية حفاظًا على الصحة العامة.