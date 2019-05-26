القبض على شخصين مخالفين للأنظمة بمحمية الوعول بحوطة بني تميم

ألقت قوة الحماية بمحمية الوعول بحوطة بني تميم، القبض على شخصين يستقلان سيارة من نوع جيب شاص موديل 2016، لدخولهما المنطقة المحمية مترجلين عن سيارتهما، فيما تمكنت من ضبط درابيل وكاميرا وسلاح ناري من نوع جثري قناصة بحوزتهما.

وقال مصدر في تصريح إلى «عاجل»، إنه اليوم السبت 20-9-1440 بعد قيام مشرف عام قوة الحماية بمحمية الوعول بجولة ميدانيه وبرفقته ثلاثة من أفراد قوة الحماية لاحظوا دخول سيارة إلى شعيب الخضر بمحافظة الحريق، مشيرًا إلى أنه بعد تقصي أثر السيارة تمت مشاهدتها وهي من نوع جيب شاص موديل 2016 بيج اللون وسماع صوت بنادق على الماء بآخر شعيب الخضر.

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وأكد أنه تم الانتظار عند سيارة المخالفين، واتضح وجود شخصين يحملان درابيل ناظور وكاميرا تصوير احترافي من نوع كانوون.

وأضاف المصدر أنه بعد أخذت قوة الحماية أقوالهما اتضح أنهما أخفيا سلاحهما بالجبل، مؤكدة أنه دوريات الحريق نقلت المتهمين الاثنين وسيارتهما إلى مركز الشرطة.

وأشار إلى أن المشرف العام على قوة الحماية برفقه ثلاثة من زملائه عثروا على السلاح الذي كان بحوزتهما، وأعدا محضر ضبط مخالفة وسلماه إلى مركز شرطة محافظه الحريق لاتخاذ الإجراء اللازم حيال ذلك.