وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق المدينة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون بإصابات متنوعة في حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق المدينة.

وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد: إن الحادث وقع على طريق المدينة المنورة قبل حرة الشرع؛ نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عنه وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، قدمت لهم الخدمة الإسعافية من قبل الفرق، ونقلوا إلى المنشآت الطبية.

وأضاف أن 4 فرق إسعافية باشروا الحادث؛ حيث تم نقل إصابتين خطيرتين وأربعة إصابات متفاوتة الخطورة تم نقلها إلى مستشفى الحمنة العام.