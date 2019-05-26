قُدِّمت لهم الخدمة الإسعافية
لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون بإصابات متنوعة في حادث تصادم وقع مساء اليوم على طريق المدينة.
وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد: إن الحادث وقع على طريق المدينة المنورة قبل حرة الشرع؛ نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عنه وفاة شخص وإصابة 6 آخرين، قدمت لهم الخدمة الإسعافية من قبل الفرق، ونقلوا إلى المنشآت الطبية.
وأضاف أن 4 فرق إسعافية باشروا الحادث؛ حيث تم نقل إصابتين خطيرتين وأربعة إصابات متفاوتة الخطورة تم نقلها إلى مستشفى الحمنة العام.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة 6 آخرين في حادث تصادم بطريق المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.