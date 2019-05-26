سيول الأودية تكشف «أفخاخ الموت» الحوثية والجيش يكبّد الميليشيا خسائر فادحة

كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع اليمنية عن دليل جديد يؤكّد أن ميليشيا الحوثي الانقلابية تتعمَّد انتهاك الأعراف والمواثيق الدولية؛ لاستهداف أرواح اليمنيين ومصادر رزقهم.

وأظهرت السيول كمًّا هائلًا من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مناطق يرتادها المدنيون الباحثون عن مصادر رزق في هذه الأودية وغيرها من المناطق.

وقالت مصادر يمنية: إنَّ الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف قامت بنزع كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق.

من جهة ثانية، قال الجيش اليمني: إنَّ ميليشيا الحوثي الانقلابية تواصل تصعيدها القتالي في محافظة الحديدة غربي البلاد، متجاهلةً الهدنة الإنسانية الأممية وعمل لجنة إعادة الانتشار.

وذكر موقع «سبتمبر. نت» أنَّ الميليشيا استهدفت بجميع أنواع الأسلحة مواقع تابعة لقوات الجيش الوطني في مديرية التحيتا ومنطقة الجبلية جنوب المحافظة الحديدة.

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كما جددت الميليشيا قصفها لمواقع الجيش الوطني بقذائف الهاون الثقيلة في التحيتا والجبلية.

وأطلقت الميليشيا النار بشكل مكثّف على مواقع قوات الجيش الوطني باستخدام سلاح 14.5 وسلاح الدشكا والبيكا وسلاح البرجنيف.

وفي محافظة البيضاء، تكبّدت الميليشيا خسائر فادحة حيث قُتل وجُرح سبعة من عناصرها، أمس السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني، في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام المقدم عبدالوهاب بحيبح أنَّ عناصر من الميليشيا حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش، في منطقتي «فضحة» و«البياض»، بمديرية الملاجم.

وأكد المقدم بحيبح أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار.

وأوضح مساعد قائد محور بيحان لشؤون الإعلام، أنَّ المواجهات أسفرت عن مصرع ثلاثة من عناصر الميليشيا، وجرح أربعة آخرين.