أتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل

أطلقت وزارة العدل خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولا إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية. كما أتاحت للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بنسخة ورقية من العقد طباعتها من بوابة «ناجز». آلية الخدمة إدخال بيانات الزوجين عبر بوابة الوزارة إدخال التفاصيل والمعلومات المطلوبة يُحدّد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد Advertisements التحقق من توفر أركان وشروط العقد الشرعية التحقق من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي توثيق نسخة إلكترونية لعقد الزواج



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