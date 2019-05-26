آلية الخدمة
إدخال بيانات الزوجين عبر بوابة الوزارة
إدخال التفاصيل والمعلومات المطلوبة
يُحدّد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد
التحقق من توفر أركان وشروط العقد الشرعية
التحقق من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي
توثيق نسخة إلكترونية لعقد الزواج
كانت هذه تفاصيل خبر أتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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