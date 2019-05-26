السعودية اليوم / موفد وزارة الشؤون الإسلامية بزنجبار يلقي محاضرة عن فضل ليلة القدر



زنجبار 21 رمضان 1440 هـ الموافق 26 مايو 2019 م واس

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية الشيخ تركي بن محمد الصويلح محاضر بعد صلاة التراويح بعنوان " فضل ليلة القدر " بمسجد الرضا بزنجبار .

وحث الشيخ الصويلح المصلين باستغلال هذه الأيام المباركة من العشر الأواخر بالإكثار من الاستغفار وقيام الليل لأن فيها ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر ، وفيها تتنزل الملائكة بالرحمات حتى مطلع الفجر ، والاقتداء بالرسول الكريم, حيث كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر المباركة لإدراك هذه الليلة العظيمة .

يذكر أن برنامج الإمامة في رمضان يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها الوزارة في عدد من دول العالم خلال شهر رمضان المبارك بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وإبراز رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة؛ لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين .

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