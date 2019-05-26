السعودية اليوم / محافظ صامطة يكرم المنسقين الإعلاميين بمدارس مكتب تعليم صامطة



صامطة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

كرم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة، المنسقين الإعلاميين بمدارس مكتب التعليم بصامطة بالحد الجنوبي، بمناسبة تحقيق تعليم صامطة المركز الأول في الرصد والتوثيق في الملف الإعلامي بوزارة التعليم على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة.

وأثنى مدير مكتب التعليم عبدالرزاق الصميلي، خلال الحفل الذي نظمته وحدة العلاقات العامة والإعلام بالمكتب، في قصر امتنان للاحتفالات بالركوبة، على جهود وحدة العلاقات العامة والإعلام ومنسقي المدارس، التي أثمرت على حصول المكتب على المركز الأول على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة، مؤكدًا استحقاقهم لهذا الفوز الذي جاء نتيجة جهودهم وأدائهم المتميز.

وأعرب الصميلي عن شكره لإدارة تعليم جازان على دعم المكتب وحرصها على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات بالحد الجنوبي، ولوزارة التعليم على الاهتمام الذي توليه من خلال تشجيع منسوبي قطاع التعليم وإبراز جهودهم.

وفي ختام الحفل كرم المحافظ المدارس المتميزة والإعلاميين المتعاونين مع المكتب، إضافةً لمنسقي المدارس وشركاء النجاح.

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