السعودية اليوم / المجلس العربي للمياه يطلق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية/ إضافة أولى واخيرة

القاهرة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واسنظم المجلس العربي للمياه ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) بالتعاون مع الشراكة المائية المصرية ندوة خاصة اليوم لإطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية واحتفالية باليوم العالمي للمياه واليوم العربي للمياه.وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه الدكتور محمود أبوزيد - خلال كلمته في افتتاح الندوة - أن العالم حدد يوم 22 مارس من كل عام ليصبح اليوم العالمي للمياه، ولكل عام موضوع تحدده الأمم المتحدة، وموضوع هذا العام هو "عدم إهمال أحد"، والذي يتماشى مع الهدف السادس للمياه من أهداف التنمية المستدامة لأجندة التنمية 2030، وشعاره "المياه والصرف للجميع"، مشيرًا إلى أن الهدف السادس للمياه يندرج تحته 8 أهداف فرعية تتضمن 12 مؤشرًا لقياس الإنجاز المحرز في تحقيق هذه الأهداف.وقال أبوزيد: إنه بحسب الدستور المنظم للمجلس يقوم المجلس بعرض تقرير دوري عن الوضع المائي في المنطقة العربية أمام الجمعية العمومية كل ثلاث سنوات، لافتًا الانتباه إلى أن المجلس العربي للمياه يوفر من خلال هذا التقرير البيانات والمؤشرات التي تدعم متخذي القرار في تطوير إدارة منظومة الموارد المائية ووضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لمجابهة التحديات المائية المتزايدة.وقال أمين عام المجلس العربي للمياه الدكتور حسين العطفي: إن التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية يتابع مؤشرات الإنجاز المحرز في مؤشرات الهدف السادس للمياه بأجندة التنمية المستدامة في الدول العربية، موضحًا أن عدد المؤشرات المستخدمة 230 مؤشرًا ومعاملًا، مقسمين إلى 15 مجموعة تشمل مؤشرات (المياه المتاحة، المياه والاستخدامات، المياه واستخدامات الأراضي، المياه والخدمات، المياه والطاقة، المياه والسكان، المياه والصحة، المياه والنوعية، المياه والنظم الإيكولوجية، المياه والمناخ، المياه والحوكمة، والمياه والعلاقات الدولية).وأكد مستشار إدارة المياه بجامعة الدول العربية الدكتور حمو العمراني، أن التقرير الثالث للوضع المائي في الدول العربية يصدر هذه المرة تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، والذي هو نتاج جهد ثلاث سنوات بالتعاون مع نقاط الاتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية، مبينًا أن التوصل إلى توافق بين جميع الدول العربية حول المؤشرات التي ستستخدم في التقرير له تحدياته، ولكن التدريب وتجميع البيانات وتوحيدها والتأكد من صحتها يمثل تحد أكبر.وفي كلمته، استعرض المدير الإقليمي للموارد المائية بمركز (سيداري) والمجلس العربي للمياه، المنسق العام ورئيس تحرير التقرير الثالث الدكتور خالد أبوزيد، أهم مخرجات التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، والذي أوضح أن الموارد المائية الزرقاء (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالي 91 مليار متر مكعب في العام (م3/عام)، وأن المياه التي تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالي 163 مليار م3 /عام، وأن المياه الخضراء التي ساهمت مباشرة في الزراعات المطرية والغطاء الخضري وصلت لحوالي 150 مليار م3/عام.// يتبع //23:35ت م0132

عام / المجلس العربي للمياه يطلق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية/ إضافة أولى واخيرة

وأشار التقرير إلى أن الموارد المائية غير التقليدية وصلت لحوالي 74 مليار م3/عام، وتشمل حوالي 7 مليارات م3 من المياه المحلاة، و18 مليار م3 من الصرف المنزلي، و6.7 مليارات م3 من الصرف الصناعي، و28 مليار م3 من مياه الصرف الزراعي، وحوالي 7.5 مليارات م3 من المياه الجوفية المعاد استخدامها، و5.7 مليارات م3 من المياه الجوفية شبه المالحة.

وأضاف أن من هذه الموارد المائية غير التقليدية يستخدم حوالي 29 مليار م3/عام، بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التي تصل لحوالي 235 مليار م3/عام، ونتيجة للشح المائي في المنطقة، فقد وصل متوسط نصيب الفرد من المياه العذبة المتجددة لحوالي 575 مترا مكعبا للفرد في العام، أي تحت حد الفقر المائي المعروف بحوالي 1000 متر مكعب للفرد في العام. وهناك حوالي 17 دولة عربية تحت حد الفقر المائي.

وأكد التقرير أن الزحف العمراني على الغطاء الخضري وصل إلى حوالي 188 ألف هكتار أدت إلى استبدال استخدام المياه المستهلكة في الغطاء الخضري المقدرة بحوالي مليار متر مكعب في العام، باستخدامات منزلية مقدرة بحوالي 1.7 مليار م3، موضحًا أن التغيرات المناخية قد أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم اَثارها، حيث وصل عدد أحداث السيول الحادة إلى حوالي 96 حدثا خلال الفترة من عامي 2012- 2015.

وحول مؤشر العمالة والتوظيف وعلاقته باستخدامات المياه، أشار متوسط التوظيف في الزراعة إلى حوالي 900 وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة في الزراعة وحوالي 17000 وظيفة لكل مليون م3 مستخدمة في الصناعة، وبالنظر إلى المؤشرين السابقين قد يرى متخذو القرار أن توجيه المياه إلى قطاع الصناعة يعطي عائدا اقتصاديا أكبر وتوظيفًا لعدد أكبر من توجيه المياه إلى الزراعة في المنطقة العربية، مما يدعو إلى ضرورة وأهمية النظر إلى تأثير ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة العربية، إذا ما انتهجت الدول هذه السياسة في ظل شح الموارد المائية المتجددة.

وأوضح التقرير أنه بالنظر لمؤشرات المياه الافتراضية (المستوردة لسد الفجوة الغذائية) ودورها في تحقيق الأمن الغذائي نظرا لقلة الموارد المائية المتاحة، فقد قامت الدول العربية في عام 2015 باستيراد ما يقدر بحوالي 288 مليار م3/عام من المياه الافتراضية من المنتجات الزراعية الغذائية، تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، كما قامت بتصدير حوالي 33 مليار م3/عام من المياه الافتراضية في صورة منتجات زراعية غذائية مقدرة بحوالي 16 مليار دولار.

من جانب آخر، أشارت مؤشرات حوكمة المياه إلى أن "الدول العربية تفقد حوالي 5.8 مليارات م3 في العام من شبكات المياه المنزلية والحضرية، نتيجة لتهالك الشبكات والحاجة للإحلال والتجديد، كما بلغت الفواقد التجارية من الإمداد بالمياه المنزلية والحضرية حوالي 3.2 مليارات م3 من المياه في العام لم يتم المحاسبة عليها نتيجة الوصلات غير الرسمية أو الفواتير غير المحصلة من المستخدمين، كما تم تقدير متوسط مؤشر الكفاءة الكلية لاستخدام المياه على مستوى الدول العربية بحوالي 73%، ومتوسط مؤشر استنزاف الموارد المائية المتجددة بحوالي 136% والذي يعكس ندرة الموارد المائية المتجددة ولجوء الدول العربية لاستخدام المياه الجوفية غير المتجددة".

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