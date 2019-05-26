السعودية اليوم / أمطار غزيرة على منطقة الباحة



الباحة 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

هطلت اليوم على منطقة الباحة، أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والعقيق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب منها وادي عشيره وذلالة وبرحرح والعسلة والجنابين والفلاح والمرزوق والأحسبة، ومليل وهوران ومنجل وممنا وضيان، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:25ت م

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