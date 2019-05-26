

الرياض 20 رمضان 1440 هـ الموافق 25 مايو 2019 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تنفيذ الأنشطة الدعوية التي يقوم بها موفدو الوزارة خلال مشاركتهم في برنامج الإمامة في رمضان لهذا العام، في عدد من دول العالم، التي تتمثل في إقامة صلاة التراويح، وإلقاء الدروس والكلمات الوعظية في هذا الشهر الفضيل.

ففي جمهورية غانا قام موفد الوزارة الشيخ محمد بن هليل الرويلي، وبالتنسيق والتعاون مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة أكرا، بزيارة قرية (ليمو) في شمال غانا، التابعة لمدينة كوماسي، حيث ألقى خطبة الجمعة بالمسجد الوحيد في القرية التي يقارب سكانها ثلاثة آلاف نسمة من المسلمين، إثر ذلك تم تلقين الشهادة لاثنين من المسلمين الجدد بعد صلاة الجمعة، وكذلك توزيع عدد من المصاحف وترجمة معاني القرآن الكريم.

وقد عبّر المسلمون عن مدى فرحتهم الغامرة بتلك الزيارة، ووجهوا شكرهم وتقديرهم لحكومة الحرمين الشريفين، مؤملين أن تتكرر مثل هذه الزيارات لما يترتب عليها من تقوية أواصر الأخوة الإسلامية.

كما واصل موفد الوزارة الشيخ زياد بن ناصر القرشي جهوده الدعوية بإقامة صلاتي العشاء والتراويح بمسجد مجمع حمو صو بدولة السنغال، وقد حضر الصلاة ما يقارب ألف مصل.

ومن ناحية أخرى ألقى موفد الوزارة الشيخ حمود بن عفر الشمري خطبة الجمعة في مسجد الهدى التابع لهيئة مسلمي المجر، وكانت تحت عنوان: (الاستعداد للعشر الأواخر، وبيان فضلها وفضل ليلة القدر).

في حين ألقى موفد الوزارة في جمهورية تنزانيا الدكتور موسى التويجري محاضرة بعنوان (فضل ليال العشر وليلة القدر) في جامع الإحسان في دار السلام.

كما ألقى موفد الوزارة الشيخ فهد بن صالح العرفج في مسجد قوشالا بجمهورية النيبال محاضرة في تفسير قوله تعالى: { وكذلك جعلناكم أمة وسطا } .

يذكر أن برنامج الإمامة في رمضان يأتي ضمن مجموعة من البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في عدد من دول العالم خلال شهر رمضان المبارك، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، وإبراز رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين.

// انتهى //

23:22ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موفدو الشؤون الإسلامية يواصلون برامجهم الدعوية حول العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.