فيديوجراف: فالنسيا يتطلع لاستعادة ذاكرة البطولات في عام المئوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخوض فريق فالنسيا مباراته ضد مواطنه برشلونة، السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بهدف العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل.

ولم يفز فالنسيا، الذي احتفل مؤخراً بمرور 100 عام على تأسيسه، بأي لقب منذ تتويجه بلقب كأس الملك عام 2008.

وتستعرض "العين" الرياضية في هذا الفيديو آمال الخفافيش في العودة لمنصات التتويج من جديد؛ ليكون ذلك خير احتفال للنادي بمئوية تأسيسه.