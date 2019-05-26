القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يخوض فريق فالنسيا مباراته ضد مواطنه برشلونة، السبت، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بهدف العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل.
ولم يفز فالنسيا، الذي احتفل مؤخراً بمرور 100 عام على تأسيسه، بأي لقب منذ تتويجه بلقب كأس الملك عام 2008.
وتستعرض "العين" الرياضية في هذا الفيديو آمال الخفافيش في العودة لمنصات التتويج من جديد؛ ليكون ذلك خير احتفال للنادي بمئوية تأسيسه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديوجراف: فالنسيا يتطلع لاستعادة ذاكرة البطولات في عام المئوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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