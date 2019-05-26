الجزائري فرحات يقترب من دوري الكبار في فرنسا

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محمد عمادالسبت 2019/5/25 04:58 مساء بتوقيت أبوظبي
زين الدين فرحات
دخل الجزائري زين الدين فرحات، لاعب فريق لوهافر المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، اهتمامات فريق ستراسبورج المنافس بالدرجة الأولى، وفقا لما كشف عنه راديو "فرانس بلو".
ويبحث نادي الشمال الفرنسي عن تقوية صفوفه بلاعبين مميزين تحسبا لمنافسات الموسم الجديد، خاصة أنه يطمح لتجديد العهد مع المشاركات في مسابقة الدوري الأوروبي.
ويشكل فرحات صيدا ثمينا لأندية الدرجة الأولى في فرنسا، لكونه لاعبا مميزا في صناعة الأهداف، فضلا عن وجوده في وضعية لاعب حر باعتبار أن عقده مع لوهافر سينتهي يوم 30 يونيو/حزيران المقبل.
ومنذ احترافه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في 2016، شارك فرحات في 115 مباراة أسهم خلالها في 49 هدفا بين صناعة وتسجيل.
كما حقق إنجازا رائعا في الموسم الماضي بعد أن أصبح صاحب الرقم القياسي في التمريرات الحاسمة في دوري الدرجة الثانية (19 تمريرة حاسمة)، محطما الرقم السابق الذي كان مملوكا من قبل المغربي فيصل فجر مع كان في موسم 2012-2013.
يذكر أن ستراسبورج يضم في صفوفه لاعبا جزائريا آخر، وهو إدريس سعدي المهاجم الأسبق لـ"محاربي الصحراء".
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