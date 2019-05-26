خادم الحرمين يقضي العشر الأواخر بجوار بيت الله

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس، إلى مكة المكرمة قادما من جدة، لقضاء العشر الأواخر من رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في استقباله لدى وصوله قصر الصفا، الأمير فيصل بن تركي بن عبدالله، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق الأمير فيصل بن محمد بن سعد، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

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كما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور صالح بن حميد، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الدكتور سعد الشثري، وأمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد الحربي، ومدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبي، وعدد من المسؤولين.

ووصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سعود بن عبدالمحسن، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام، وأمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، ونائب أمير منطقة الرياض محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما وصل بمعية خادم الحرمين الشريفين كل من رئيس المراسم الملكية خالد العباد، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا العقلا، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين المهندس ناصر النفيسي، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل المطيري.

وتناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.