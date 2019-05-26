ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بفوز حزبه في الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس جدة أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا أمس برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وهنأ ولي العهد، مودي بفوز حزب الشعب الهندي بزعامته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنيا له وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار. وأبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لولي العهد على التهنئة، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.



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