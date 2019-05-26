ملاحقة المرشدين السياحيين المخالفين في مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

شكلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لجنة من جهات حكومية عدة لضبط المرشدين السياحيين غير المرخص لهم من قبل الهيئة في مكة المكرمة، وتغريمهم مع المكتب السياحي الذي استخدمهم.

وأفاد مدير فرع الهيئة بمكة المكرمة الدكتور هشام مدني لـ»مكة» بأن اللجنة شكلت خاصة للقضاء على المرشدين غير المرخصين، حيث تنفذ جولات تفتيشية على الرحلات السياحية في الحافلات ومخالفة أي مرشد لا يحمل رخصة من الهيئة وتغريمه مع المكتب السياحي الذي استخدمه من أجل تزويد الزوار بمعلومات عن الأماكن الأثرية والتاريخية في العاصمة المقدسة.

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وأكد أن هناك عددا من حالات الضبط التي رصدت حيال المرشدين الذين لا يحملون ترخيصا بمزاولة الإرشاد السياحي في مكة المكرمة، واتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم، من حيث تغريمهم على حسب الحالة ودواعيها، لافتا إلى أن المكتب السياحي تقع عليه المسؤولية الكبرى في تكليف المرشدين السياحيين بمهام ورحلات لزيارة المواقع. وشدد على أنه ينبغي للمكاتب التأكد من نظامية المرشد السياحي، حتى لا يغرموا في حال ضبط مرشد غير مرخص في أي رحلة نظمها المكتب.

وأضاف بأن من لديه رغبة في مزاولة الإرشاد السياحي فعليه طلب رخصة من الهيئة، حيث يخضع للاختبار، فإذا تجاوزه تمنح له رخصة الإرشاد السياحي، ويكون عمله قانونيا وغير مخالف.

لجنة الضبط تتكون من: