، "أرواح تُزهق في الأودية".. حوادث مجازفات ومركبات في مجاري السيول ،

محمد بن مسعود - الدمام - مراقبون أشادوا بجهود "المدني" الكبيرة والتضحيات التي يبذلها الرجال في الميدان

لم تكن مجاري السيول يومًا هي المكان الآمن لممارسة السباحة لمن يجيدها، فكيف بها أن تكون مكانًا للهو والسباحة لمن لا يجيدها، كالأطفال الذين يذهبون ضحايا حوادث الغرق بسبب دقائق السباحة واللهو، سواء بحضور الأسرة أو غيابها؛ ما يجعل الأطفال والشباب في أعلى معدلات الوفيات غرقًا في مجاري السيول، وفقًا لمراجعة البيانات الصحفية الرسمية، أو التي أعلنها الأهالي في عدد من مناطق جنوب السعودية.

وخلال موجة الأمطار التي شهدتها المناطق الجنوبية مؤخرًا تم رصد العديد من حالات الغرق، من أسبابها المجازفة بعبور السيول أثناء جريانه بكثافة، أو للسباحة في المياه الراكدة أو الجارية الناتجة من السيول.. وما تم رصده يعيد ويكرر الحوادث ذاتها التي شهدتها المواقع نفسها غالبًا، أو بالقرب منها؛ ما يكشف عن لا مبالاة أو نقص في التصديق بتبعات المجازفة أيًّا كان نوعها في مجاري السيول. وأعادت هذه الحوادث المطالبات بالدور التوعوي لكثير من فئات المجتمع.

ففي جازان نستذكر الحادثة الشهيرة التي وقعت عام 1433، وفيها نزل شابَّان بمركبتهما وسط مجرى وادي جيزان. وكانت تلك الحادثة قد لقيت أصداء واسعة؛ وخرجت مطالبات بتوفير طائرات للدفاع المدني أو الأمن العام في المنطقة؛ إذ كان يعتقد المواطنون أن وجود الطائرات كان سيسهم في إنقاذهما بعدما ظلا أمام الناس محاصرَين إلى أن جرفتهما السيول، وعُثر عليهما متوفيَين بعد قرابة ١٥ كم.

وفي الوادي ذاته، وبموقع قريب منه، فُقد أمس الأول شابان في مركبة من نوع هايلوكس؛ واستُنفرت الفِرق للبحث عنهما، ولكن لم يعلَن العثور عليهما حتى هذا الوقت.

وبالعودة إلى حوادث الغرق الأخرى في منطقة نجران وجازان وعسير نرصد الحادثة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت "الخليج 365" تفاصيل عنها، وهي حادثة تم توثيقها بالفيديو، وفيها جرفت السيول طفلاً، ثم نجح شاب في انتشاله من السيل الذي يجري وسط منطقة مأهولة بالسكان في نجران.

وهي ضمن حوادث أخرى أيضًا مشابهة وقعت لآخرين، بعضهم توفي، وآخرون لم يُعثر عليهم إلى اليوم. وأيضًا ما نرصده من تكرار الحوادث في الأودية ذاته بالغرق في أودية بجازان كشهدان ولجب وخلب وجيزان وبيش وغيرها، وهو الأمر الذي يرى مراقبون أن أسبابه قد تختلف، لكنها تكشف عن نوع من التساهل الذي يولد من عدم القناعة بما يُبث توعويًّا.

ويرى مراقبون أن تكرار وقوع حوادث الغرق في المواقع ذاته يكشف عن عدم التصديق وعدم الثقة والقناعة غالبًا من الضحايا بما يسمعون، وكذلك عدم رسوخ التوعية في أذهانهم بعض الأحيان.

وأشار المراقبون إلى أن من بين تلك الأسباب نهل الرمال، الإهمال، وغيرهما من الأسباب.. مشيرين إلى أن التوعية يجب أن تتغير في صورتها وصيغتها؛ لتلامس كل الشرائح بأساليب فنية إبداعية، بدلاً من التصاميم والصور والمحاضرات وخلافها.. موضحين أن التوعية من مخاطر المجازفة في الأودية، سواء بالمركبات أو السباحة، يجب أن لا تكون وقتية، بل دائمة.

وأشاد المراقبون بجهود الدفاع المدني الكبيرة، والتضحيات التي يبذلها الرجال في الميدان، مؤكدين أن رجال الدفاع المدني والهلال الأحمر والفرق الأمنية والتطوعية يقومون بدور يذكر فيشكر. فيما طالب كثيرون بتفعيل قوانين صارمة ومخالفات ضد الذين يجازفون بعبور السيول بأي وسيلة كانت.

وأكد المراقبون أن الدفاع المدني يقوم بدور توعوي، وأشاروا إلى أن كثيرًا من جهات القطاع الثالث والقطاع الخاص بعيدة عن التوعية في هذا الجانب، وخصوصًا بعض شركات السيارات التي تروج للمركبات وقوتها، ولا تحذر من مخاطر المجازفات بها.

كما أشار المراقبون إلى أن المشاهير ووجهاء المجتمع يقع على عاتقهم زيادة التوعية للحد من المجازفة بالمركبات في السيول، أو التحذير من السباحة في الأودية.