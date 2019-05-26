محمد بن مسعود - الدمام - قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.

جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر. "الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26 قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.

جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر. Advertisements 26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440 12:35 AM قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.

جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر. ، "الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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