محمد بن مسعود - الدمام - قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.
جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.
"الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-26
قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.
جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:35 AM
قدم جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التهنئة لإدارة النصر واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والجماهير بمناسبة تحقيق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعبّر انفانتينو عن صعوبة المنافسة في الدوري والعمل الكبير الذي قدمته إدارة النادي.
جاء ذلك في خطاب تلقاه الاتحاد السعودي لكرة القدم وبثه النادي عبر حسابه في تويتر.
، "الفيفا" يهنئ النصر بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان ،
المصدر : الخليج 365
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