- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ما زالت فِرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث بالتعاون مع مئات المتطوعين عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ يومَيْن.
وكان قد توافد بعد صلاة الفجر أمس الأول المئات من المتطوعين، إضافة إلى آليات الدفاع المدني، وذلك للبحث عن مفقود العارضة، الذي جرفته السيول مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.
لليوم الثاني.. مئات المتطوعين يرافقون الدفاع المدني للبحث عن مفقود سيول العارضة
ما زالت فِرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث بالتعاون مع مئات المتطوعين عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ يومَيْن.
وكان قد توافد بعد صلاة الفجر أمس الأول المئات من المتطوعين، إضافة إلى آليات الدفاع المدني، وذلك للبحث عن مفقود العارضة، الذي جرفته السيول مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:21 AM
جرفته مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان
ما زالت فِرق البحث والإنقاذ بالدفاع المدني تواصل البحث بالتعاون مع مئات المتطوعين عن مفقود سيول العارضة الذي فُقد منذ يومَيْن.
وكان قد توافد بعد صلاة الفجر أمس الأول المئات من المتطوعين، إضافة إلى آليات الدفاع المدني، وذلك للبحث عن مفقود العارضة، الذي جرفته السيول مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها جازان.
، لليوم الثاني.. مئات المتطوعين يرافقون الدفاع المدني للبحث عن مفقود سيول العارضة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. مئات المتطوعين يرافقون الدفاع المدني للبحث عن مفقود سيول العارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.