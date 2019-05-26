، شاهد.. أهالي قرية بالحد الجنوبي يوزعون الإفطار على المرابطين.. مشاعر تلاحم ومؤازرة ،

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نظَّم أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة، بمبادرة وإشراف من فريق الجرادية التطوعي، إفطارًا للجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية، وذلك قبل مغرب هذا اليوم السبت.
وقام الفريق التطوعي، بإشراف من الشاب هشام حمد العريشي، بتوزيع وجبات الإفطار التي تحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين.
وقد أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن الذين تركوا المال والولد من أجل أن نعيش بأمن وأمان. وقد قدم الفريق التطوعي شكره وتقديره لأهالي قرية الجرادية على مشاركتهم ومساهمتهم من أجل إيصال وجبات الإفطار للجنود المرابطين سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.
وتكشف البادرة عن تلاحم وتكاتف قرى الحد الجنوبي مع المرابطين والقوات المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، وتأتي تقديرًا لمن قدم العطاء، وعرفانًا لما يقوم به الجنود المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن تراب هذا الوطن، والتضحية بأنفسهم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وممتلكات بلاد الحرمين الشريفين.
شاهد.. أهالي قرية بالحد الجنوبي يوزعون الإفطار على المرابطين.. مشاعر تلاحم ومؤازرةمحمد المواسي الخليج 365 2019-05-26
نظَّم أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة، بمبادرة وإشراف من فريق الجرادية التطوعي، إفطارًا للجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية، وذلك قبل مغرب هذا اليوم السبت.
وقام الفريق التطوعي، بإشراف من الشاب هشام حمد العريشي، بتوزيع وجبات الإفطار التي تحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين.
وقد أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن الذين تركوا المال والولد من أجل أن نعيش بأمن وأمان. وقد قدم الفريق التطوعي شكره وتقديره لأهالي قرية الجرادية على مشاركتهم ومساهمتهم من أجل إيصال وجبات الإفطار للجنود المرابطين سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.
وتكشف البادرة عن تلاحم وتكاتف قرى الحد الجنوبي مع المرابطين والقوات المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، وتأتي تقديرًا لمن قدم العطاء، وعرفانًا لما يقوم به الجنود المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن تراب هذا الوطن، والتضحية بأنفسهم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وممتلكات بلاد الحرمين الشريفين.
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
12:16 AM
بمشاركة فريق الجرادية التطوعي مؤكدين أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن
نظَّم أهالي قرية الجرادية بمحافظة صامطة، بمبادرة وإشراف من فريق الجرادية التطوعي، إفطارًا للجنود المرابطين بالحد الجنوبي. وقد عمل الفريق التطوعي على استقبال وجبات الإفطار التي تكفَّل بتجهيزها أهالي القرية، وذلك قبل مغرب هذا اليوم السبت.
وقام الفريق التطوعي، بإشراف من الشاب هشام حمد العريشي، بتوزيع وجبات الإفطار التي تحمل عبارات الشكر والعرفان لجنود هذا الوطن عرفانًا من أهالي قرية الجرادية بالدور البطولي الذي تبذله القوات والوحدات المرابطة من أجل بلاد الحرمين.
وقد أكد الشباب المشاركون في توزيع الوجبات أن هذا أقل واجب يقدَّم لحماة هذا الوطن الذين تركوا المال والولد من أجل أن نعيش بأمن وأمان. وقد قدم الفريق التطوعي شكره وتقديره لأهالي قرية الجرادية على مشاركتهم ومساهمتهم من أجل إيصال وجبات الإفطار للجنود المرابطين سائلين الله أن يحفظ ولاة أمرنا، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وينصر أبطالنا المرابطين على ثرى حدودنا الطاهرة.
وتكشف البادرة عن تلاحم وتكاتف قرى الحد الجنوبي مع المرابطين والقوات المشاركة في تحالف دعم الشرعية باليمن، وتأتي تقديرًا لمن قدم العطاء، وعرفانًا لما يقوم به الجنود المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة الذين وهبوا أنفسهم للذود عن تراب هذا الوطن، والتضحية بأنفسهم لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وممتلكات بلاد الحرمين الشريفين.
، شاهد.. أهالي قرية بالحد الجنوبي يوزعون الإفطار على المرابطين.. مشاعر تلاحم ومؤازرة ،
المصدر : الخليج 365
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