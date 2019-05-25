- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم صور .. سيول البقع تجرف ألغام الميليشيا الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
صور .. سيول البقع تجرف ألغام الميليشيا الحوثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
جرفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع في اليمن، عددًا كبيرًا من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية في المناطق المدنية.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه قوات التحالف من خلال مشروع مسام في نزع كميات كبيرة منها.
وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” تمكن خلال الأسبوع الثالث من شهر مايو 2019م، من انتزاع 1329 لغمًا، منها 44 لغمًا مضادًا للأفراد و586 لغمًا مضادًا للدبابات و676 ذخيرة غير متفجرة و23 عبوة ناسفة، ليبلغ ما جرى نزعه خلال شهر مارس 8194 لغمًا.
وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 71868 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. سيول البقع تجرف ألغام الميليشيا الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.