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إمارة مكة تستبق القمم الثلاث برسائل sms
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
دعت إمارة منطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى التعاون لإنجاح القمم الثلاث، التي سوف تستضيفها العاصمة المقدسة في الأسبوع لأخير من شهر رمضان المبارك، وذلك باختيار التوقيت المناسب لأداء العمرة.
وأرسلت الإمارة رسائل sms للمواطنين والمقيمين جاء فيها: أخي متابعات الخليج 365.. أخي المقيم نتطلع لمساهمتكم في إنجاح القمم (الخليجية، العربية، والإسلامية)، والتي دعا لعقدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- من 25 إلى 27 رمضان في مكة المكرمة، وذلك باختياركم الأوقات المناسبة وتجنب الزحام أثناء العمرة وزيارة المسجد الحرام.
وكان خادم الحرمين الشريفين دعا إلى عقد قمتين طارئتين لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، فيما من المقرر أن تستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة يوم 31 مايو الجاري.
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