2019-05-26

فيديو .. السديس عن مركز أداء : الخدمات المقدمة للزوار لا يمكن أن تكون إلا في أفضل صورة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، بجهود مركز أداء للارتقاء بالأداء في الأجهزة الحكومية.

وقال السديس: إن ما يميز المركز أنه ينزل إلى ميدان الخدمة في كل مجال من المجالات لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف وتطوير الخدمات التي تلامس حياة الناس.

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وحث السديس الجميع بالتعاون مع منسوبي المركز الذين زاروا المسجد الحرام اليوم لتقييم الخدمات التي تقدم للزوار.

ولفت السديس إلى أن النزول إلى الميدان وقياس رضا المستخدمين يضبط عملية أداء الخدمات ويسعى إلى تطويرها، واصفًا إياه بأنه نقلة نوعية في قياس الأداء والمؤشرات.

وتابع السديس أن الدين الإسلامي وطموحات القيادة تحث على أن يكون العمل في أرقى وعلى مستوى؛ امتثالًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه”، مشيرًا إلى أن الخدمات التي تقدم في الحرمين لا يمكن إلا أن تكون في أفضل صورة.