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تتويج حرس الحدود في الشمالية بكأس شهداء الواجب
متابعات الخليج 365 - الحدود الشمالية
توّج وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية للشؤون الأمنية، خالد بن نشاط القحطاني، فريق حرس الحدود بكأس بطولة شهداء الواجب الرمضانية الثانية لكرة القدم للقطاعات الحكومية والعسكرية، بعد فوزه على فريق شرطة منطقة الحدود الشمالية بهدفين مقابل هدف واحد.
كما توج الفائزين بعدد من جوائز البطولة والتي وضعت بأسماء شهداء الواجب وفاء لهم وتخليدًا لدورهم الوطني، حيث حصل لاعب فريق حرس الحدود عبدالهادي سدحان العواضي على جائزة هداف البطولة وذهبت جائزة أفضل لاعب بالبطولة للاعب نواف بن سعود الرويلي من حرس الحدود، وحصد جائزة أفضل حارس بالبطولة منصور بن فاحس العنزي حارس فريق حرس الحدود، كما حصل متعب سالم المساعد مدرب فريق حرس الحدود على جائزة أفضل مدرب في البطولة.
وقد حضر مباراة التتويج بكأس بطولة شهداء الواجب سعادة قائد حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية اللواء الركن محمد بن علي الزهراني، وعدد من القيادات ومدراء القطاعات والإدارات بمنطقة الحدود الشمالية.
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