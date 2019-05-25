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فيديو.. اللاعب البرازيلي سيرجيو ريكاردو يطوف بالكعبة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أظهر مقطع فيديو متداول لاعب الاتحاد والهلال سابقًا، البرازيلي سيرجيو ريكاردو، في الحرم المكي، بعد أن أعلن إسلامه قبل أيام.
ونشر الكابتن محمد سويد، لاعب نادي الاتحاد والمنتخب الأول لكرة القدم، مقطع فيديو يظهر استقبال سيرجيو في رئاسة شؤون الحرمين متحدثًا عن مشاعره.
وقال سيرجيو في المقطع باللغة الإنجليزية: إن شعوره هذا لا يوصف؛ فهو شعور لم يمر به من قبل، معبرًا عن شكره لله الذي هداه إلى طريق الحق.
وفي مقطع آخر ظهر سيرجيو وهو يطوف بالكعبة ويقبل الحجر الأسود ويرفع يديه إلى السماء بالدعاء.
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