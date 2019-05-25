- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو .. الكلباني : معظم ما يفوتنا لا فائدة منه إما مقاطع تافهة أو طقطقة مشجعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو .. الكلباني : معظم ما يفوتنا لا فائدة منه إما مقاطع تافهة أو طقطقة مشجعين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ عادل الكلباني أن الانشغال بالهاتف الجوال لا طائل منه، بل هو مضيعة للوقت، موضحًا أن معظم ما يفوتنا حال عدم متابعة الجديد على مواقع التواصل لا فائدة منه.
وقال الكلباني في حلقة اليوم من برنامجه على قناة SBC: إن معظم ما يفوتنا لا فائدة منه؛ إما مقاطع أو طقطقة جمهور فريقه فائز.
ولفت إلى أنه يطلب من أولاده أن يتخلوا عن الهاتف لبعض الوقت، وهم في بعض الأحيان يطلبون منه كذلك أن يتوقف عن الانشغال بالهاتف.
وطالب الكلباني بتقنين الأمور؛ حتى لا تضيع الأوقات وتُسرق الأعمار فيما لا طائل منه.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. الكلباني : معظم ما يفوتنا لا فائدة منه إما مقاطع تافهة أو طقطقة مشجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.