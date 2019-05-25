2019-05-25

فيديو .. الكلباني : معظم ما يفوتنا لا فائدة منه إما مقاطع تافهة أو طقطقة مشجعين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الشيخ عادل الكلباني أن الانشغال بالهاتف الجوال لا طائل منه، بل هو مضيعة للوقت، موضحًا أن معظم ما يفوتنا حال عدم متابعة الجديد على مواقع التواصل لا فائدة منه.

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وقال الكلباني في حلقة اليوم من برنامجه على قناة SBC: إن معظم ما يفوتنا لا فائدة منه؛ إما مقاطع أو طقطقة جمهور فريقه فائز.

ولفت إلى أنه يطلب من أولاده أن يتخلوا عن الهاتف لبعض الوقت، وهم في بعض الأحيان يطلبون منه كذلك أن يتوقف عن الانشغال بالهاتف.

وطالب الكلباني بتقنين الأمور؛ حتى لا تضيع الأوقات وتُسرق الأعمار فيما لا طائل منه.