استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق .. غدًا

توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة غدًا على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.

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كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.