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شكرا لقرائتكم استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق .. غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
استمرار هطول الأمطار الرعدية على 6 مناطق .. غدًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الأرصاد أن يستمر هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة غدًا على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى منطقة المدينة المنورة.
كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على شمال وشمال غرب المملكة.
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية فستكون كما يلي:
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