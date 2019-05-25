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2019-05-25 اختناق رجل وطفلة بحريق بناية في جدة متابعات الخليج 365 - جدة أصيب رجل وطفلة بالاختناق جراء حريق اشتعل في إحدى البنايات في جدة. Advertisements وقال الدفاع المدني في بيان مقتضب له: أخمد مدني جدة حريقًا اندلع في مطبخ بالدور الثالث لبناية من أربعة أدوار، نتج عنه إصابة رجل وطفلة بحالة اختناق، تم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.









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