2019-05-25

فيديو .. رسالة الشيخ السديس في مستهل العشر الأواخر من رمضان

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حث الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المسلمين إلى اغتنام العشر الأواخر من رمضان والاجتهاد فيها بالطاعات.

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ودعا السديس في كلمة له من الحرم المكي الليلة المسلمين في شتى بقاع الأرض، وخاصة المعتمرين، إلى اغتنام هذه الأيام والإخلاص في العمل لوجه الله تعالى؛ اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.