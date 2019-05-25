«أمن الطرق» يحذر مستخدمي طريق الرين ـ بيشة

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جدة - خالد شويل - عبدالله سيف (بيشة) نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق (الرين ـ بيشة) بمنطقة الرياض إلى موجة غبار كثيفة على الطريق. نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي طريق (الرين ـ بيشة) بمنطقة الرياض إلى موجة غبار كثيفة على الطريق. وناشدت القوات الخاصة مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً للغبار الكثيف الذي يشهده الطريق والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية، متمنية للجميع بالسلامة والأمان. جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت).



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