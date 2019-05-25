ظهران الجنوب: إنقاذ مقيم من سيل وادي عار

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جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) باشر مدني محافظة ظهران الجنوب مساء أمس بلاغاً عن احتجاز مقيم عربي داخل مركبة من نوع هايلوكس غمارة 2013 في سيل بوادي «عار» بالمحافظة. باشر مدني محافظة ظهران الجنوب مساء أمس بلاغاً عن احتجاز مقيم عربي داخل مركبة من نوع هايلوكس غمارة 2013 في سيل بوادي «عار» بالمحافظة. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في عسير العقيد محمد العاصمي، إن الفرق عملت على إنقاذ المقيم واستخراجه من مياه السيل وهو بصحة جيدة.



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