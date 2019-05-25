شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة الوجه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)
التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم (السبت) ، بمحافظة الوجه، أهالي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية.
ونقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، واطمأن على أحوالهم وتبادل معهم الأحاديث الودية.
بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة الوجه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.