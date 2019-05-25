شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يلتقي أهالي محافظة الوجه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (تبوك)

التقى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم (السبت) ، بمحافظة الوجه، أهالي المحافظة ومديري الإدارات الحكومية.

ونقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، واطمأن على أحوالهم وتبادل معهم الأحاديث الودية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه .