شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الطائف: لا تراجع عن تغيير التخصص بسبب اكتمال المقاعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

أكدت جامعة الطائف، عدم إمكان التراجع عن تغيير التخصص بسبب اكتمال المقاعد المخصصة في جميع التخصصات، عقب إعلان مديرها الدكتور حسام زمان، نتائج تغيير التخصصات لطلاب دفعة 38 - 39، مشيرة على لسان عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط، إلى أن عملية الفرز التنافسي التي اعتمدت بشكل رئيس على المقاعد الشاغرة في كل تخصص، والمعدلات التراكمية للطلبة المتنافسين الراغبين في تغيير تخصصاتهم لترتيب رغباتهم، بدأت بعد إغلاق المنظومة الجامعية للطلبة في الخامس من رمضان.

ولفت السواط إلى أن الطلبة الذين دخلوا عملية الفرز هم من دفعة 38 - 39 حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للدراسة والاختبارات بالجامعة، منوهاً بأن عملية الفرز جرت بطريقة آلية وتنافسية بحسب المقاعد الشاغرة والمعدلات التراكمية للطلاب.

Advertisements

وأكد عميد القبول والتسجيل أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية والعدالة في جميع تعاملاتها وإجراءاتها، وسيتم نشر المعدلات التراكمية التي اعتمدتها الجامعة هذا العام في عملية تغيير التخصصات في جميع برامج الجامعة لكي يطلع عليها جميع الطلبة.

ولفت الدكتور السواط إلى أن قبول الطلاب والطالبات في تخصص علوم الرياضة يعد مبدئياً إلى حين إجراء اختبار اللياقة البدنية الذي سيتم إجراؤه للمقبولين مبدئياً، كما أن التحويل لقسم القراءات يتوقف على حفظ القرآن الكريم كاملاً واجتياز الاختبار الذي سيُجرى للراغبين في التحويل، مشيراً إلى أن هذه الاختبارات ستجرى في الجامعة يوم الاثنين الموافق 25 ذو الحجة القادم.

وأفاد عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف بأن القبول في قسم اللغة الإنجليزية يتوقف على حصول الطالب على درجة 68 في اختبار كفايات اللغة الإنجليزية.