شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند هاتفياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا اليوم (السبت)، بدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي. وهنأ ولي العهد، دولته بفوز حزب الشعب الهندي بزعامة دولته بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند، متمنياً لدولته وللشعب الهندي الصديق التقدم والازدهار. وقد أبدى رئيس الوزراء الهندي الشكر والتقدير لولي العهد على التهنئة، مؤكدًا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزها في شتى المجالات.



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