نشرة جودة الهواء: أجواء مكة والمدينة صحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووكالة الأنباء السعودية أمس أول نشرة عن «جودة الهواء» في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومدينة جدة، وتستمر حتى نهاية رمضان الحالي، بغية إطلاع المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين على جودة الهواء بشكل دوري وفق أعلى المقاييس. وكشف تقرير أمس عن أن أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة صحية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك بين القطاعين في سبيل تبادل الخبرات بما يخدم المصلحة العامة للوطن.

وتبث النشرة يوميا، محتوية على مؤشرات عالية الدقة لقياس جودة الهواء في مكة المكرمة والمدينة والمنورة وجدة، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لمقاييس جودة الهواء المحيط في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2008.