اعتماد نتائج تغيير التخصصات لطلاب جامعة الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

اعتمد مدير جامعة الطائف الدكتور حسام زمان نتائج تغيير التخصصات لطلاب دفعة 38 - 39 بالجامعة.

Advertisements

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور وصل الله السواط أن هذه العملية بدأت منذ وقت مبكر، إذ فتحت العمادة المنظومة الجامعية للطلبة في 21 رجب الماضي للراغبين في تغيير تخصصاتهم لترتيب رغباتهم.

وبين أن المنظومة الجامعية للطلبة أغلقت في الخامس من رمضان الحالي، وبدأت بعدها عملية الفرز التنافسي التي اعتمدت بشكل رئيس على المقاعد الشاغرة في كل تخصص، وعلى المعدلات التراكمية للطلبة المتنافسين، وكذلك على ترتيب الرغبات.

ولفت إلى أن الطلبة الذين دخلوا عملية الفرز هم من دفعة 38 - 39 حسب ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للدراسة والاختبارات بالجامعة، منوها إلى أن عملية الفرز جرت بطريقة آلية وتنافسية بحسب المقاعد الشاغرة والمعدلات التراكمية للطلاب، مؤكدا عدم إمكان التراجع عن تغيير التخصص بسبب اكتمال المقاعد المخصصة في جميع التخصصات.