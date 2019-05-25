ثوران بركان جبل أجونج يلغي رحلات لجزيرة بالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألغت وزارة النقل الإندونيسية كل الرحلات من وإلى جزيرة بالي السياحية نتيجة ثوران بركان جبل أجونج في وقت متأخر مساء أمس الأول.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبيرج» عن المدير العام لهيئة الطيران المدني، بولانا برامستي قولها في بيان للوزارة على موقع تويتر «سنواصل تحديث آخر أوضاع ثوران بركان جبل أجونج، في الوقت الحالي تم إلغاء كل الرحلات من وإلى مطار جوستي نجوراه راي».

وقال المتحدث باسم الوكالة الإندونيسية للتخفيف من أثر الكوارث، سوتوبو بورو نجوروهو في رسالة إن «الجبل أجونج ثار يوم الجمعة، وهي المرة الأحدث بعد سلسلة من الثوران في الأشهر الماضية، وألقى برماد بركاني في الجزء الجنوبي من الجزيرة، حيث يوجد المطار».