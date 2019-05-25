إنقاذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فاليتا

أنقذت القوات المسلحة في مالطا 216 مهاجرا فى مياه البحر المتوسط، ونقلتهم إلى مالطا.

Advertisements

وقالت إنه تم إنقاذ امرأة حامل على الأقل وعدد من القاصرين من قاربين مطاطيين بعد صدور نداء استغاثة في وقت متأخر أمس الأول.

ولم يعرف بعد وضع وجنسيات ركاب القاربين.

ويأتي إنزال المهاجرين في مالطا، في الوقت الذي تشهد فيه إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث تعهد حزبان يمينيان ببذل قصارى جهدهما من أجل الحد من عدد الساعين للجوء ممن يصلون إلى أراضيها.