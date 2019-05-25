إنقاذ 216 مهاجرا في البحر المتوسط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنقذت القوات المسلحة في مالطا 216 مهاجرا فى مياه البحر المتوسط، ونقلتهم إلى مالطا.
وقالت إنه تم إنقاذ امرأة حامل على الأقل وعدد من القاصرين من قاربين مطاطيين بعد صدور نداء استغاثة في وقت متأخر أمس الأول.
ولم يعرف بعد وضع وجنسيات ركاب القاربين.
ويأتي إنزال المهاجرين في مالطا، في الوقت الذي تشهد فيه إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث تعهد حزبان يمينيان ببذل قصارى جهدهما من أجل الحد من عدد الساعين للجوء ممن يصلون إلى أراضيها.
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