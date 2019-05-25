مقتل شرطي كويتي وإصابة 10 إثر انقلاب زورق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مقتل شرطي وإصابة 10 آخرين في انقلاب زورق تابع لإدارة خفر السواحل بمركز الصبية.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان أمس أن بلاغا ورد عن انقلاب الزورق جرى التعامل الفوري معه من قبل الإنقاذ البحري وخفر السواحل وتم انتشال 10 أفراد من طاقم القارب تعرضوا لإصابات متفرقة، وكذلك انتشال جثمان المتوفى ونقلهم جميعا لمركز الصبية.

وقالت الداخلية إن جهات الاختصاص فتحت تحقيقا فوريا لاتخاذ الإجراءات كافة للوقوف على أسباب الحادث.