ميسي أفضل هداف بأوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حسم الأرجنتيني الدولي، قائد وهداف برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية للمرة السادسة في مسيرته، والثالثة على التوالي، حيث توج بالجائزة بعد فشل ملاحقه المباشر، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي في اللحاق بعدد أهدافه، عندما أخفق في تسجيل 4 أهداف خلال الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي، واكتفائه بهدف واحد خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام ريمس، 1-3 الجمعة الماضي.

وكان مبابي يحتاج لتسجيل 4 أهداف لمعادلة رقم ميسي، لكنه سجل هدفا واحدا ليرفع رصيده إلى 33 هدفا مقابل 36 هدفا لميسي.

وحسم ميسي الجائزة للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في مسيرته بعد أن حقق الإنجاز ذاته في مواسم 2009 2010/ و2012/2011 و2013/2012 و2017/2016 و2017 2018/ وفي الموسم الحالي.