اعتقال 5 داعشيات بينهن سوريات بالموصل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الموصل

أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة نينوى أمس باعتقال خمس داعشيات بينهن ثلاث سوريات قرب الحدود السورية شمال غرب الموصل «400 كلم شمال بغداد».

وقال النقيب زياد رمزي من شرطة نينوى إن «قوة من الشرطة المحلية في ناحية ربيعة «135 كلم شمال غرب الموصل» وبناء على ورود معلومات استخبارية تمكنت من اعتقال خمس داعشيات بينهن ثلاث سوريات خلال تواجدهن في بيت صغير يعود لإحدى العوائل العراقية تم استئجاره داخل ناحية ربيعة، وتم تسليمهن لقيادة شرطة نينوى للتحقيق معهن».

يذكر أن مناطق عدة من محافظة نينوى، خاصة القريبة من الحدود السورية، ما زالت تشهد عمليات تسلل وتفجيرات واختطاف وقتل وهجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين.