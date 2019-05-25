السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هلمند
ذكرت مصادر عسكرية أمس أن 34 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قتلوا في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.
وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت مسلحي طالبان في منطقة مارجه بالإقليم، وإضافة إلى ذلك نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في مناطق قلعة موسى ونهر السراج وسانجين، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا.
وتابعت المصادر «في منطقة قلعة موسى، أسفرت غارتان عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان وتدمير مركبة»، مضيفة أن غارة جوية في منطقة نهر السراج قتلت أربعة من مقاتلي طالبان وأصابت آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 50 مسلحا من طالبان في حادثين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.