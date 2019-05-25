مقتل 50 مسلحا من طالبان في حادثين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هلمند

ذكرت مصادر عسكرية أمس أن 34 مسلحا على الأقل من حركة طالبان قتلوا في اشتباكات بين القوات الأفغانية ومسلحي الحركة في إقليم هلمند جنوب أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن قتلت مسلحي طالبان في منطقة مارجه بالإقليم، وإضافة إلى ذلك نفذت قوات الأمن غارات جوية منفصلة في مناطق قلعة موسى ونهر السراج وسانجين، مما أسفر عن مقتل 16 مسلحا.

وتابعت المصادر «في منطقة قلعة موسى، أسفرت غارتان عن مقتل ثمانية من مسلحي طالبان وتدمير مركبة»، مضيفة أن غارة جوية في منطقة نهر السراج قتلت أربعة من مقاتلي طالبان وأصابت آخر.