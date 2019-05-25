الجيش الأمريكي يحلل 350 مليار منشور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

يعتزم الجيش الأمريكي تحليل 350 مليار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم، للمساعدة في تتبع كيفية تطور الحركات الشعبية.

ويدعو أحد مقدمي المشروع ومقره كلية الدراسات العليا البحرية في مونتراي بكاليفورنيا إلى فحص منشورات 200 مليون مستخدم على الأقل من أكثر من مئة دولة بأكثر من 60 لغة من أجل فهم أفضل «للتعبير الجماعي».

وذكرت وكالة أنباء بلومبيرج أن الغرض من الدراسة فحص منشورات مواقع التواصل الاجتماعي بين يوليو 2014 وديسمبر 2016 على منصة واحدة، وقالت البحرية إن عمليات التواصل الخاصة لن تكون مشمولة ولن يتم تحديد هويات المستخدمين الأفراد في عملية البحث.